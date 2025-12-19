「ミュウミュウ」 銀座店をリニューアルオープン　VIPフロアを新設

「ミュウミュウ」が 2025年12月13日（土）に銀座店をフロア規模を拡大し、リニューアルオープンした。ブランドを象徴するアイコニックなブルーを基調に、オークウッドを随所に配した店内は、クラシカルでありながら温もりを感じさせる洗練された空間に生まれ変わっている。

3フロア構成となる同店では、それぞれ異なるコンセプトのもと、「ミュウミュウ」のトータルウェアを幅広く取り揃える。モダンで洗練されたライムストーンの床石を用いた1階には、バッグやアクセサリーをラインナップする。邸宅のような居心地の良さを感じさせるウッドフローリングが広がる2階では、シューズとウェアを中心に構成されている。

注目は、3階に誕生した世界初のVIPフロア。ラグジュアリーなブルーのカーペットが一面に敷かれた空間には、ゆったりとしたラウンジスペースと3つのフィッティングルームを完備。プライベート感あふれる特別な環境で、上質なショッピング体験を提供する。













リニューアルオープンを記念し、スペシャルアイテムも多数用意。2026年春夏コレクションのランウェイで発表されたユーティリティバッグを先行発売するほか、3階のVIPフロアでは、エキゾチックレザーのパッチワークを施したアイコンバッグ「アルカディ」「ワンダー」「ボー」を販売。さらに、パステルトーンがスタイリングのアクセントとなるサテン素材のバレリーナやパンプス、贅沢なビジュー刺繍を施したシルクウェア、ヴィンテージライクなレザーアウターなど、世界でも一部店舗限定となるホリデーシーズンを彩る特別なアイテムが揃う。



















また、2025年12月16日（火）から2026年1月12日（月・祝）までの期間中、ミュウミュウのLINE公式アカウントでは、イラストレーター長場雄とのコラボレーションによるオリジナルスタンプを配信。バッグやウェアなどのアイコニックなアイテムを、銀座を舞台にクールなタッチで描いたデザインが楽しめる。ミュウミュウ公式アカウントと友だちになることで、期間限定でダウンロード可能だ。

◾️「ミュウミュウ」LINE公式アカウント



◾️ミュウミュウ 銀座店

住所：東京都中央区銀座2-6-5

営業時間：11:00-20:00

問い合わせ先：ミュウミュウ クライアントサービス (Tel: 0120.451.993）





◾️「ミュウミュウ」公式サイト



