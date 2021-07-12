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7/12の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:30JST 7/12
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34870.16、+448.23）
・ナスダック総合指数は上昇（14701.92、+142.13）
・シカゴ日経先物は上昇（28535、大阪比+325）
・1ドル110円10-20銭
・SOX指数は上昇（3278.39、+55.58）
・VIX指数は低下（16.18、-2.82）
・米原油先物は上昇（74.56、+1.62）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（27940.42、-177.61）
・米長期金利は上昇
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・東京都に4回目の緊急事態宣言
・国内企業物価指数（6月）
・コア機械受注（5月）
・工作機械受注（6月）
・印鉱工業生産（5月）
・ユーロ圏財務相会合
・欧州連合（EU）外相理事会《ST》
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