

*08:30JST 7/12

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34870.16、+448.23）

・ナスダック総合指数は上昇（14701.92、+142.13）

・シカゴ日経先物は上昇（28535、大阪比+325）

・1ドル110円10-20銭

・SOX指数は上昇（3278.39、+55.58）

・VIX指数は低下（16.18、-2.82）

・米原油先物は上昇（74.56、+1.62）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（27940.42、-177.61）

・米長期金利は上昇

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・東京都に4回目の緊急事態宣言

・国内企業物価指数（6月）

・コア機械受注（5月）

・工作機械受注（6月）

・印鉱工業生産（5月）

・ユーロ圏財務相会合

・欧州連合（EU）外相理事会《ST》