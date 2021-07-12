

[NYDow・NasDaq・CME（表）]

NYDOW;34870.16;+448.23Nasdaq;14701.92;+142.13CME225;28535;+325(大証比)

[NY市場データ]

9日のNY市場は上昇。ダウ平均は448.23ドル高の34870.16ドル、ナスダックは142.13ポイント高の14701.92で取引を終了した。長期金利の上昇を受けて、景気回復への懸念が後退し、寄り付き後、上昇。終日堅調に推移し、主要株式指数は史上最高値を更新し、引けた。セクター別では、銀行や各種金融、保険の上昇が目立った。シカゴ日経225先物清算値は大阪比325円高の28535円。ADRの日本株はエーザイ<4523>が冴えない他は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、富士フイルム<4901>、ブリヂストン<5108>、資生堂<4911>、コマツ<6301>、オムロン<6645>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル110.14円換算）で全般堅調。《FA》