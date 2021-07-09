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7/9の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:12JST 7/9
[強弱材料]
強気材料
・米原油先物は上昇（72.94、+0.74）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28118.03、-248.92）
・NYダウは下落（34421.93、-259.86）
・ナスダック総合指数は下落（14559.79、-105.28）
・シカゴ日経先物は下落（27745、大阪比-405）
・1ドル109円70-80銭
・SOX指数は下落（3222.81、-38.92）
・VIX指数は上昇（19.00、+2.80）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・7月限オプション特別清算指数（SQ）算出
・マネーストック（6月）
・特定サービス産業動態統計（5月）
・安川電機<6506>など決算発表
・中国消費者物価指数（6月）
・中国生産者物価指数（6月）
・英国内総生産（GDP）（5月）
・英商品貿易収支（5月）
・米卸売在庫（5月）
・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（10日まで）《ST》
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