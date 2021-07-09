

*08:12JST 7/9

[強弱材料]

強気材料

・米原油先物は上昇（72.94、+0.74）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28118.03、-248.92）

・NYダウは下落（34421.93、-259.86）

・ナスダック総合指数は下落（14559.79、-105.28）

・シカゴ日経先物は下落（27745、大阪比-405）

・1ドル109円70-80銭

・SOX指数は下落（3222.81、-38.92）

・VIX指数は上昇（19.00、+2.80）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・7月限オプション特別清算指数（SQ）算出

・マネーストック（6月）

・特定サービス産業動態統計（5月）

・安川電機<6506>など決算発表

・中国消費者物価指数（6月）

・中国生産者物価指数（6月）

・英国内総生産（GDP）（5月）

・英商品貿易収支（5月）

・米卸売在庫（5月）

・主要20カ国（G20）財務相中央銀行総裁会議（10日まで）《ST》