ホーム > マーケット > 記事

暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：7月7日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

2021年7月8日 14:01

印刷

記事提供元：フィスコ


*14:01JST 暗号資産（仮想通貨）のイベントスケジュール：7月7日更新【フィスコ・ビットコインニュース】
7月：イーサリアムクラシック・Magneto ハードフォーク

7月8-7月9日：Blockchain and Internet of Things Conference 2021（開催地：ベトナム）

7月13日：Bakktのビットコイン・オプションSQ（日本時間７月14日）

7月15日：Bakktのビットコイン先物SQ（日本時間７月16日）

7月19日：World Forum of Ethereum Scaling & Upgrading 2021（開催地：中国）

7月20日-7月21日：Mining Disrupt 2021（開催地：アメリカ）

7月20-7月22日：Ethereum Community Conference 4 EthCC（開催地：フランス）

7月22-7月23日：REDeFiNE TOMORROW 2021（オンライン）

7月30日：CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ（日本時間7月31日午前1時）

7月30-8月2日：Mallorca Blockchain Days（開催地：スペイン）

8月4日：イーサリアム・ロンドンハードフォーク

8月11日：Futurist Conference 2021（開催地：カナダ）

8月12日：2021 Asia CryptoAsset Conference（開催地：中国）《TY》

関連記事

スポンサードリンク