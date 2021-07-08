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NATTY 大幅に4日続伸、6月の既存店売上高が倍増、通期予想達成の公算／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*10:27JST <7674> NATTY 3535 +170
大幅に4日続伸。6月の既存店売上高が前年同月比118.7％増（前月94.8％増）と倍増すると発表している。客数は143.4％増（同169.3％増）、客単価は10.2％減（同27.7％減）。新型コロナウイルス対策を講じて一部店舗を除く直営店で通常営業したことが奏功した。21年6月期の全店ベースの平均売上高は前期比12.6％増となり、通期の売上高予想（前期比10.4％増の47.00億円）を達成する公算が大きいとの見方から買いが集まっている。《FA》
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