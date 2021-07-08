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7/8の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:17JST 7/8
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14665.06、+1.42）
・1ドル110円60-70銭
・VIX指数は低下（16.20、-0.24）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28366.95、-276.26）
・シカゴ日経先物は下落（28335、大阪比-45）
・SOX指数は下落（3261.73、-46.19）
・米原油先物は下落（72.20、-1.17）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・国際収支（5月）
・対外対内証券投資（先週）
・銀行貸出動向（6月）
・東京オフィス空室率（6月）
・企業倒産（6月）
・日銀「生活意識に関するアンケート調査」
・景気ウォッチャー調査（6月）
・コラントッテが新規上場
・十倉経団連会長が記者会見
・7＆iHD<3382>など決算発表
・独貿易収支（5月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者信用残高（5月）《ST》
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