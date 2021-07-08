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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査など

2021年7月8日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査など
＜国内＞
08:50　国際収支(経常収支)(5月)　1兆8668億円　1兆3218億円
08:50　BOP経常収支調整(5月)　1兆6847億円　1兆5528億円
08:50　対外・対内証券投資(先週)
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(6月)　　2.9％
08:50　貸出動向 銀行計(6月)　　2.2％
11:00　東京オフィス空室率(6月)　　5.9
13:30　生活意識に関するアンケート調査(第86回)の結果公表(日本銀行)
13:30　倒産件数(6月)　　50.31％
14:00　景気ウォッチャー調査 現状判断(6月)　41.4　38.1
14:00　景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月)　49.5　47.6


コラントッテが東証マザーズに新規上場(公開価格:1100円)


＜海外＞
15:00　独・貿易収支(5月)　　152億ユーロ
16:00　マレーシア・マレーシア国立銀行(中央銀行)が政策金利発表　1.75％　1.75％
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月7日まで1カ月)　　0.64％
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(6月)　　0.83％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　36.4万件
28:00　米・消費者信用残高(5月)　185.00億ドル　186.12億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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