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今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査など
記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国際収支(経常収支)、東京オフィス空室率、景気ウォッチャー調査など
＜国内＞
08:50 国際収支(経常収支)(5月) 1兆8668億円 1兆3218億円
08:50 BOP経常収支調整(5月) 1兆6847億円 1兆5528億円
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 銀行貸出動向(含信金前年比)(6月) 2.9％
08:50 貸出動向 銀行計(6月) 2.2％
11:00 東京オフィス空室率(6月) 5.9
13:30 生活意識に関するアンケート調査(第86回)の結果公表(日本銀行)
13:30 倒産件数(6月) 50.31％
14:00 景気ウォッチャー調査 現状判断(6月) 41.4 38.1
14:00 景気ウォッチャー調査 先行き判断(6月) 49.5 47.6
コラントッテが東証マザーズに新規上場(公開価格:1100円)
＜海外＞
15:00 独・貿易収支(5月) 152億ユーロ
16:00 マレーシア・マレーシア国立銀行(中央銀行)が政策金利発表 1.75％ 1.75％
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月7日まで1カ月) 0.64％
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA)(6月) 0.83％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 36.4万件
28:00 米・消費者信用残高(5月) 185.00億ドル 186.12億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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