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NY外為：欧州通貨売り続く、ユーロ・円、ポンド・ドル200DMA試す

2021年7月8日 01:38

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記事提供元：フィスコ


*01:38JST NY外為：欧州通貨売り続く、ユーロ・円、ポンド・ドル200DMA試す
NY外為市場では欧州通貨売りが続いた。ユーロ・ドルは1.1836ドルから1.1782ドル3カ月ぶりの安値を更新。ポンド・ドルは1.3842ドルから1.3754ドルまで下落し、重要な節目の200日移動平均水準の1.3665ドルを目指す展開となった。

ユーロ・円は130円90銭から130円47銭まで下落し6月21日来の安値を更新。一目均衡表の雲や100日移動平均水準131円04銭も割り込み、200日移動平均水準の128円16銭を試す展開となった。ポンド円は100日移動平均水準の152円18銭を試す展開。《KY》

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