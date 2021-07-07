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7/7の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:32JST 7/7
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28643.21、+45.02）
・ナスダック総合指数は上昇（14663.64、+24.32）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34577.37、-208.98）
・シカゴ日経先物は下落（28385、大阪比-225）
・1ドル110円60-70銭
・SOX指数は下落（3307.92、-7.91）
・VIX指数は上昇（16.44、+1.37）
・米原油先物は下落（73.37、-1.79）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・貿易統計（6月上中旬）
・国債買いオペ
・景気動向指数（5月）
・消費活動指数（5月）
・中国外貨準備高（6月）
・独鉱工業生産指数（5月）
・米JOLT求人件数（5月）
・米レッドブック小売売上高（先週）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月15、16日）
・欧州委員会（EC）が経済見通しを発表《ST》
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