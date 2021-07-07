

*08:32JST 7/7

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28643.21、+45.02）

・ナスダック総合指数は上昇（14663.64、+24.32）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34577.37、-208.98）

・シカゴ日経先物は下落（28385、大阪比-225）

・1ドル110円60-70銭

・SOX指数は下落（3307.92、-7.91）

・VIX指数は上昇（16.44、+1.37）

・米原油先物は下落（73.37、-1.79）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・貿易統計（6月上中旬）

・国債買いオペ

・景気動向指数（5月）

・消費活動指数（5月）

・中国外貨準備高（6月）

・独鉱工業生産指数（5月）

・米JOLT求人件数（5月）

・米レッドブック小売売上高（先週）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨（6月15、16日）

・欧州委員会（EC）が経済見通しを発表《ST》