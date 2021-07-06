

*08:41JST 7/6

[強弱材料]

強気材料

・欧STOXX600は上昇（458.36、+1.55）

・大阪夜間取引の日経225先物は日中取引比で上昇（28640、+70）

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28598.19、-185.09）

・1ドル110円90-00銭

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・毎月勤労統計（5月）

・家計調査（5月）

・車名別新車販売（6月）

・BCCが新規上場

・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表

・独製造業受注（5月）

・ユーロ圏小売売上高（5月）

・独ZEW期待指数（7月）

・米ISM非製造業景況指数（6月）《ST》