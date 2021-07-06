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7/6の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:41JST 7/6
[強弱材料]
強気材料
・欧STOXX600は上昇（458.36、+1.55）
・大阪夜間取引の日経225先物は日中取引比で上昇（28640、+70）
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28598.19、-185.09）
・1ドル110円90-00銭
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・毎月勤労統計（5月）
・家計調査（5月）
・車名別新車販売（6月）
・BCCが新規上場
・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表
・独製造業受注（5月）
・ユーロ圏小売売上高（5月）
・独ZEW期待指数（7月）
・米ISM非製造業景況指数（6月）《ST》
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