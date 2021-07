ONE OK ROCK、映画『るろうに剣心 最終章』主題歌のアコースティックverを配信

ONE OK ROCK(ワンオクロック)が映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』の主題歌「Broken Heart of Gold」のアコースティックアレンジバーション「Broken Heart of Gold (Acoustic)」を、2021年7月2日(金)に配信リリースする。

■ワンオク、映画『るろ剣 最終章』主題歌をアコースティックアレンジ

日本のみならず、世界で活躍の場を広げているロック・バンド、ONE OK ROCK。今回は5月に発売した、映画『るろうに剣心 最終章 The Beginning』の主題歌「Broken Heart of Gold」をアコースティックアレンジした新たな音源をリリースする。

本音源の制作にあたり、メンバーは再度スタジオに入り試行錯誤を繰り返してサウンドメイキングを実施。ONE OK ROCKらしいアレンジを効かせた、オリジナルとは異なる表情を持つ一曲に仕上がっている。

■詳細

ONE OK ROCK「Broken Heart of Gold (Acoustic)」

配信リリース日:2021年7月2日(金)