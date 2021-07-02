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【M&A速報：2021/07/02（1）】フィデアHDと東北銀行、経営統合に関する基本合意書を締結

2021年7月2日 12:20

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記事提供元：フィスコ


*12:20JST 【M&A速報：2021/07/02（1）】フィデアHDと東北銀行、経営統合に関する基本合意書を締結
■フィデアHD<8713>と東北銀行<8349>、経営統合に関する基本合意書を締結

■IBJ<6071>子会社で韓国語教室経営のK Village Tokyo、学習塾運営の東進からボイストレーニングスクール「NAYUTAS」事業を譲り受け

■交通広告事業展開のキョウエイアドインターナショナル、同業の国際ピーアールを買収

■伊藤忠商事<8001>、オンライン金融教育サービス提供のABCash Technologiesと資本業務提携

■ベンチャーキャピタル事業のV&Mパートナーズ他3社、最大10億円の「日本FCファンド有限責任事業組合」を設立

■プラスチック代替新素材「LIMEX」開発のTBM、韓国大手財閥のSKグループと135億円の資本業務提携に合意

■ダイヤモンドエレクトリックHD<6699>子会社の田淵電機及び田淵電子工業、事業再生計画期間が終了

■北国銀行<8363>出資先のQRインベストメント、20億円の「QRインベストメント第1号事業承継ファンド投資事業有限責任組合」を設立

■ソニー・インタラクティブエンタテインメント、オランダのゲーム開発会社NIXXES社を買収

■東京電力HD<9501>、100億円規模の「東京電力タイムレスキャピタル第1号投資事業有限責任組合」を設立

■アシードHD<9959>、倉庫を活用した物流アウトソーシング・物流代行のロジックイノベーションを買収

■インソース<6200>、Webプロモーション・ホームページ制作のマリンロードを買収

■サスティナブル畜産ベンチャーGOODGOOD、みなとAファンド投資事業有限責任組合から資金調達を実施

■EDITORS、再生手続き中のエイ出版社から「世田谷ライフmagazine」等一部出版事業を譲り受け

■ニューロシューティカルズ出資先のRMDパートナーズ、医療機器ベンチャーのニューロライテックに出資

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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