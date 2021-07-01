関連記事
ＣＡＩＣＡ 子会社のeワラント証券が日本暗号資産取引業協会の第一種会員への変更を発表
記事提供元：フィスコ
*18:33JST ＣＡＩＣＡ---子会社のeワラント証券が日本暗号資産取引業協会の第一種会員への変更を発表
ＣＡＩＣＡ<2315>は30日、子会社のeワラント証券が一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の第一種会員(金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行う者)への会員種別変更となったと発表した。
eワラント証券は、2021年1月1日付にて、JVCEAに、第二種会員(金融商品取引法第31条第4項の変更登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする第一種金融商品取引業者)として加入していた。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
- 【M&A速報：2021/07/01（2）】サイバーエージェント、クリエイティブオフィス運営のリアルゲイトを買収 7/ 1 17:10
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日続落、アドバンテストとソフトバンクGの2銘柄で約24円分押し下げ 7/ 1 16:41
- ハウスドゥ 経営諮問委員に前財務省財務事務次官の岡本薫明氏を招聘 7/ 1 15:49
- 新興市場銘柄ダイジェスト:INESTは大幅高、アマナがストップ高 7/ 1 15:44
- サムティ 2021年11月期通期の業績予想と配当予想を修正 7/ 1 15:39