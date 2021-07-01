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ＣＡＩＣＡ　子会社のeワラント証券が日本暗号資産取引業協会の第一種会員への変更を発表

2021年7月1日 18:33

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記事提供元：フィスコ


*18:33JST ＣＡＩＣＡ---子会社のeワラント証券が日本暗号資産取引業協会の第一種会員への変更を発表
ＣＡＩＣＡ<2315>は30日、子会社のeワラント証券が一般社団法人日本暗号資産取引業協会(JVCEA)の第一種会員(金融商品取引法第29条又は第33条の2の登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行う者)への会員種別変更となったと発表した。
eワラント証券は、2021年1月1日付にて、JVCEAに、第二種会員(金融商品取引法第31条第4項の変更登録を受けて暗号資産関連デリバティブ取引業を行おうとする第一種金融商品取引業者)として加入していた。《ST》

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