

*17:31JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は151円69銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付151円61銭 高値151円69銭 安値151円61銭 引け151円69銭

売買高総計17033枚

2年 426回 -0.115％

5年 147回 -0.100％

10年 362回 0.050％

20年 176回 0.440％

債券先物9月限は、151円61銭で取引を開始。前日の取引終了後に日銀の7-9月国債買入方針で減額が発表されたことを受けて売りが先行した。売り一巡後は買い戻しが優勢になり、151円69銭まで上げた。現物債の取引では、2年債、5年債、10年債が買われ、20年債が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.25％、10年債は1.47％、30年債は2.08％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.18％、英国債は0.72％、オーストラリア10年債は1.52％、NZ10年債は1.74％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・18:00 ユーロ圏・6月消費者物価指数速報値（前年比予想：+1.9％、5月：+2.0％）

・21:00 南ア・5月貿易収支（予想：+496億ランド、4月：+512億ランド）

・21:00 ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（地方分権制度）

・21:15 米・6月ADP雇用統計（予想：+60.0万人、5月：+97.8万人）

・22:45 米・6月シカゴ購買部協会景気指数（予想：70.0、5月：75.2）

・23:00 米・5月中古住宅販売成約指数（前月比予想：-1.0％、4月：-4.4％）

・02:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁討論会参加（ヒスパニック系商工会議所）《KK》