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プラスアルファ 初値2720円、公開価格を18.3％上回る、データ分析プラットフォームなど提供／新興市場スナップショット
記事提供元：フィスコ
*13:10JST <4071> プラスアルファ 2803 -
公開価格（2300円）を18.3％上回る2720円で初値を付けた。会社設立は06年12月25日。データ分析プラットフォームのクラウドサービスなどを提供している。21年9月期の営業利益予想は前期比28.5％増の18.38億円。HRソリューションのタレントパレット事業を中心に新規顧客の獲得が堅調に推移し、利益が拡大する見通し。第2四半期累計の実績は10.43億円だった。《TY》
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