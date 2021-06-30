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ラオックス 急伸、アリババなどが蘇寧易購に出資の方向と伝わる
記事提供元：フィスコ
*12:44JST ラオックス---急伸、アリババなどが蘇寧易購に出資の方向と伝わる
ラオックス<8202>は急伸。中国のアリババグループと江蘇省政府が率いるコンソーシアムが蘇寧易購への出資で合意に近づいていると報じられている。蘇寧易購が週内にも発表する可能性があるとされている。蘇寧易購はここにきて財務状況の悪化が懸念視されてきていたため、蘇寧易購の傘下で経営再建を進めている同社に関しても、先行き不透明感が強まりつつあった。今回の出資報道で買い安心感が波及する展開になっている。《YN》
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