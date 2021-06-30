ＫＴＫ　大幅に続落、21年8月期第3四半期の営業利益39.4％増も通期予想据え置き／新興市場スナップショット

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大幅に続落。21年8月期第3四半期累計（20年8月-21年5月）の営業利益を前年同期比39.4％増の4.36億円と発表している。基盤事業のリサイクルトナーなどの出荷が堅調に推移した。ネットワーク機器などのITソリューション商品・サービスのほか、除菌消臭液や飛沫防止パネルなど環境・衛生商品の拡販が順調だったことも利益を押し上げた。ただ、通期予想を前期比3.9％増の3.30億円で据え置いたことから、失望売りが出ているようだ。《FA》