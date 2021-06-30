

*08:24JST 6/30

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34292.29、+9.02）

・ナスダック総合指数は上昇（14528.34、+27.83）

・シカゴ日経先物は上昇（28845、大阪比+85）

・SOX指数は上昇（3348.87、+25.73）

・米原油先物は上昇（72.98、+0.07）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28812.61、-235.41）

・VIX指数は上昇（16.02、+0.26）

・1ドル110円50-60銭

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・6月中間期末

・東証新市場区分移行の基準日

・鉱工業生産指数（5月）

・自動車生産台数（4月）

・消費動向調査（6月）

・住宅着工件数（5月）

・プラスアルファ・コンサルティングが東証マザーズに新規上場

・日銀政策委員会審議委員に中川順子氏が就任

・ニトリHD<9843>など決算発表

・中国PMI（6月）

・英GDP改定値（1-3月）

・独失業率（6月）

・ユーロ圏消費者物価指数（6月）

・米ADP雇用報告（6月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（6月）

・米中古住宅販売成約指数（5月）

・米下院金融委員会小委員会が暗号資産に関する公聴会開催《ST》