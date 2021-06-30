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6/30の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:24JST 6/30
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（34292.29、+9.02）
・ナスダック総合指数は上昇（14528.34、+27.83）
・シカゴ日経先物は上昇（28845、大阪比+85）
・SOX指数は上昇（3348.87、+25.73）
・米原油先物は上昇（72.98、+0.07）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28812.61、-235.41）
・VIX指数は上昇（16.02、+0.26）
・1ドル110円50-60銭
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・6月中間期末
・東証新市場区分移行の基準日
・鉱工業生産指数（5月）
・自動車生産台数（4月）
・消費動向調査（6月）
・住宅着工件数（5月）
・プラスアルファ・コンサルティングが東証マザーズに新規上場
・日銀政策委員会審議委員に中川順子氏が就任
・ニトリHD<9843>など決算発表
・中国PMI（6月）
・英GDP改定値（1-3月）
・独失業率（6月）
・ユーロ圏消費者物価指数（6月）
・米ADP雇用報告（6月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（6月）
・米中古住宅販売成約指数（5月）
・米下院金融委員会小委員会が暗号資産に関する公聴会開催《ST》
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