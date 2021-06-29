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6/29の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:18JST 6/29
[強弱材料]
強気材料
・ナスダック総合指数は上昇（14500.51、+140.12）
・SOX指数は上昇（3323.14、+81.66）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（29048.02、-18.16）
・NYダウは下落（34283.27、-150.57）
・シカゴ日経先物は下落（28915、大阪比-35）
・1ドル110円50-60銭
・VIX指数は上昇（15.76、+0.14）
・米原油先物は下落（72.91、-1.14）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・6月中間配当・優待の権利落ち
・有効求人倍率（5月）
・失業率（5月）
・小売売上高（5月）
・百貨店売上高（5月）
・スーパー売上高（5月）
・長期国債買いの月間予定（7月、日本銀行）
・BlueMeme、Waqoo、オムニ・プラス・システム・リミテッドの3銘柄が新規上場
・3月期決算企業の定時株主総会集中日
・ユーロ圏景況感指数（6月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）
・独消費者物価指数（6月）
・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（4月）
・米FHFA住宅価格指数（4月）
・主要20カ国（G20）外相会合
・「OPEC（石油輸出国機構）プラス」の共同技術委員会（JTC）開催《ST》
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