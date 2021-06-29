

*08:18JST 6/29

[強弱材料]

強気材料

・ナスダック総合指数は上昇（14500.51、+140.12）

・SOX指数は上昇（3323.14、+81.66）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（29048.02、-18.16）

・NYダウは下落（34283.27、-150.57）

・シカゴ日経先物は下落（28915、大阪比-35）

・1ドル110円50-60銭

・VIX指数は上昇（15.76、+0.14）

・米原油先物は下落（72.91、-1.14）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・6月中間配当・優待の権利落ち

・有効求人倍率（5月）

・失業率（5月）

・小売売上高（5月）

・百貨店売上高（5月）

・スーパー売上高（5月）

・長期国債買いの月間予定（7月、日本銀行）

・BlueMeme、Waqoo、オムニ・プラス・システム・リミテッドの3銘柄が新規上場

・3月期決算企業の定時株主総会集中日

・ユーロ圏景況感指数（6月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（6月）

・独消費者物価指数（6月）

・米S&P/コアロジックCS20都市住宅価格指数（4月）

・米FHFA住宅価格指数（4月）

・主要20カ国（G20）外相会合

・「OPEC（石油輸出国機構）プラス」の共同技術委員会（JTC）開催《ST》