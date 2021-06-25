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マツダを対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（25日10:00時点のeワラント取引動向）
記事提供元：フィスコ
*10:21JST マツダを対象とするコール型eワラントが上昇率上位にランクイン（25日10:00時点のeワラント取引動向）
新規買いは原資産の株価上昇が目立つ日本製鉄<5401>コール241回 7月 2,200円を順張りで買う動きなどが見られる。
手仕舞い売りとしては日経平均 プラス5倍トラッカー76回 9月 26,000円、日本製鉄コール243回 8月 2,050円、東京エレクトロン<8035>プット254回 8月 48,500円、アドバンテスト<6857>コール196回 8月 9,800円、住友金属鉱山<5713>コール267回 8月 4,950円などが見られる。
上昇率上位はマツダ<7261>コール101回 7月 1,100円（+61.5%）、マツダコール100回 7月 975円（+51.4%）、パナソニック<6752>コール245回 7月 1,500円（+44.4%）、マツダコール104回 8月 1,250円（+43.8%）、パナソニックコール246回 7月 1,700円（+42.9%）などとなっている。
（eワラント証券）《FA》
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