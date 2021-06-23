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6/23の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:16JST 6/23
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28884.13、+873.20）
・NYダウは上昇（33945.58、+68.61）
・ナスダック総合指数は上昇（14253.27、+111.79）
・シカゴ日経先物は上昇（28795、大阪比+45）
・1ドル110円60-70銭
・SOX指数は上昇（3185.43、+13.44）
・VIX指数は低下（16.66、-1.23）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・米原油先物は下落（72.85、-0.27）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・日銀政策委員会金融政策決定会合議事要旨（4月26、27日分）
・製造業PMI（6月）
・景気動向指数（4月）
・国債買いオペ
・ソフトバンクG<9984>、みずほ<8411>など株主総会
・ドリームベッド、アイ・パートナーズフィナンシャル、アイドマ・ホールディング
スの3社が新規上場
・独製造業PMI（6月）
・ユーロ圏製造業PMI（6月）
・米製造業PMI（6月）
・米新築住宅販売件数（5月）《ST》
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