

*08:16JST 6/23

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28884.13、+873.20）

・NYダウは上昇（33945.58、+68.61）

・ナスダック総合指数は上昇（14253.27、+111.79）

・シカゴ日経先物は上昇（28795、大阪比+45）

・1ドル110円60-70銭

・SOX指数は上昇（3185.43、+13.44）

・VIX指数は低下（16.66、-1.23）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米原油先物は下落（72.85、-0.27）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀政策委員会金融政策決定会合議事要旨（4月26、27日分）

・製造業PMI（6月）

・景気動向指数（4月）

・国債買いオペ

・ソフトバンクG<9984>、みずほ<8411>など株主総会

・ドリームベッド、アイ・パートナーズフィナンシャル、アイドマ・ホールディング

スの3社が新規上場

・独製造業PMI（6月）

・ユーロ圏製造業PMI（6月）

・米製造業PMI（6月）

・米新築住宅販売件数（5月）《ST》