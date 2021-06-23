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NY金：小幅安で1777.40ドル、ポジション調整的な売りが入る
記事提供元：フィスコ
*07:30JST NY金：小幅安で1777.40ドル、ポジション調整的な売りが入る
NY金先物8月限は小幅安（COMEX金8月限終値：1777.40 ↓5.50）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比-5.50ドルの1777.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1771.20ドル-1790.10ドル。アジア市場で1790.10ドルまで買われたが、ニューヨーク市場の序盤にかけて1771.20ドルまで下落。ポジション調整的な売りが入ったようだ。ただ、米長期金利は伸び悩んだことから、時間外取引で1783.80ドルまで戻す場面があった。《FA》
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