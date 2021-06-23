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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50 日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月26、27日分)
09:30 製造業PMI(6月) 53.0
09:30 サービス業PMI(6月) 46.5
09:30 総合PMI(6月) 48.8
10:00 ソフトバンクグG、みずほFG、りそなHD、ホンダ、スバル、三菱自、日立が株主総会
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00 景気一致指数(4月) 95.5
14:00 景気先行CI指数(4月) 103.0
ドリームベッドが東証2部に新規上場(公開価格:1460円)
アイ・パートナーズフィナンシャルが東証マザーズに新規上場(公開価格:3120円)
アイドマ・ホールディングスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1930円)
＜海外＞
16:05 タイ・中央銀行が政策金利発表 0.50％ 0.50％
16:30 独・製造業PMI(6月) 64.4 64.4
16:30 独・サービス業PMI(6月) 55.3 52.8
16:30 独・総合PMI(6月) 56.2
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(6月) 62.6 63.1
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月) 57.1 55.2
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(6月) 57.1
17:30 英・製造業PMI(6月) 65.6
17:30 英・サービス業PMI(6月) 62.9
17:30 英・総合PMI(6月) 62.9
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週) 0.72％
21:30 チェコ・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.50％ 0.25％
21:30 米・経常収支(1-3月) -2071億ドル -1885億ドル
21:30 加・小売売上高(4月) -5.0％ 3.6％
22:45 米・製造業PMI(6月) 61.8 62.1
22:45 米・サービス業PMI(6月) 69.9 70.4
22:45 米・総合PMI(6月) 68.7
23:00 米・新築住宅販売件数(5月) 87.5万戸 86.3万戸
米・ボウマンFRB理事が講演
米・アトランタ連銀総裁が講演
米・ボストン連銀総裁が講演
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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