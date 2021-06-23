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今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など

2021年6月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：製造業PMI、サービス業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
08:50　日銀政策委員会・金融政策決定会合議事要旨(4月26、27日分)
09:30　製造業PMI(6月)　　53.0
09:30　サービス業PMI(6月)　　46.5
09:30　総合PMI(6月)　　48.8
10:00　ソフトバンクグG、みずほFG、りそなHD、ホンダ、スバル、三菱自、日立が株主総会
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存5-10年)(日本銀行)
14:00　景気一致指数(4月)　　95.5
14:00　景気先行CI指数(4月)　　103.0


ドリームベッドが東証2部に新規上場(公開価格:1460円)

アイ・パートナーズフィナンシャルが東証マザーズに新規上場(公開価格:3120円)

アイドマ・ホールディングスが東証マザーズに新規上場(公開価格:1930円)


＜海外＞
16:05　タイ・中央銀行が政策金利発表　0.50％　0.50％
16:30　独・製造業PMI(6月)　64.4　64.4
16:30　独・サービス業PMI(6月)　55.3　52.8
16:30　独・総合PMI(6月)　　56.2
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(6月)　62.6　63.1
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(6月)　57.1　55.2
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(6月)　　57.1
17:30　英・製造業PMI(6月)　　65.6
17:30　英・サービス業PMI(6月)　　62.9
17:30　英・総合PMI(6月)　　62.9
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(先週)　　0.72％
21:30　チェコ・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.50％　0.25％
21:30　米・経常収支(1-3月)　-2071億ドル　-1885億ドル
21:30　加・小売売上高(4月)　-5.0％　3.6％
22:45　米・製造業PMI(6月)　61.8　62.1
22:45　米・サービス業PMI(6月)　69.9　70.4
22:45　米・総合PMI(6月)　　68.7
23:00　米・新築住宅販売件数(5月)　87.5万戸　86.3万戸


米・ボウマンFRB理事が講演

米・アトランタ連銀総裁が講演

米・ボストン連銀総裁が講演


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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