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【市場反応】ユーロ圏6月消費者信頼感指数速報値が予想下回る、ユーロの上値抑制

2021年6月23日 00:31

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記事提供元：フィスコ


*00:31JST 【市場反応】ユーロ圏6月消費者信頼感指数速報値が予想下回る、ユーロの上値抑制
ユーロ圏の6月消費者信頼感指数速報値は-3.3となった。5カ月連続で改善したものの予想は下回った。

ユーロは伸び悩んだ。ユーロ・ドルは朝方1.1881ドルまで下落後、1.1910ドルまで戻すが買いが続かず、1.1900−05ドルで推移。ユーロ・円は株高に連れ131円40銭から131円87銭まで上昇し、17日来の高値を更新した。ユーロ・ポンドは0.8575ポンドから0.8548ポンドまで下落した。
【経済指標】
・ユーロ圏・6月消費者信頼感指数速報値：-3.3（予想：-3.1、5月：-5.1）《KY》

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