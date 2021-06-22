

*12:08JST 【M&A速報：2021/06/22（1）】古河電気工業<5801>、DX人材育成のアイデミーと資本業務提携_

■古河電気工業<5801>、DX人材育成のアイデミーと資本業務提携

■長野大同青果、唐沢農機サービスから農産物流通プラットフォーム「農家直売どっとこむ」事業を譲り受け

■ワークサンプルテスト型新卒採用アセスメントツール「Job-T」提供のキャリアエッセンス、シードラウンドで3000万円の資金調達を実施

■リクルートHD<6098>、中国の持ち分法適用子会社51job社の非公開化取引に関する契約書締結を決議

■デジタル証券展開の米Securitize社、シリーズBで三井住友信託銀行やNTTデータ<9613>などから約4800万ドルの資金調達を実施

■ビットワングループ<2338>、中国LingKang社とEV事業に関する資本業務提携に向け協議開始

■キャス・キャピタル、本日マザーズ上場でウェディング事業のデコルテHD<7372>の保有株式を一部売却

■クレアシオン・キャピタルなど、本日マザーズ上場で給与計算アウトソーシングのペイロール<4489>の保有株式を一部売却

■エアトリ<6191>、CVC・投資事業レポートを公開

■名古屋銀行<8522>、ICT事業のナイスを銀行業高度化等会社として連結子会社化

■丸紅<8002>、日本郵船<9101>とフィリピンTDGが設立した船員向け電子通貨プラットフォーム事業のMarCoPay社に出資

■野村総合研究所<4307>、最大600億円の自己株取得 野村HD<8604>が保有株の一部を売却する意向

■地域創生プロデュースのTARGET、奄美大島でのDXを支援するTARGET DXなどグループ2社と合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》