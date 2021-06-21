

*15:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～TOPIX投などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月21日 14:27 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2468> フュートレック 2811900 26400 10551.14% 6.58%

<1482> iシェアーズ 1451940 33913 4181.37% 0.98%

<1487> 上米債HE 72803 4499 1518.20% 0.93%

<1346> MXS225 159548 24642.6 547.45% -3.69%

<1320> ETF225 280577 45181.8 521.00% -3.67%

<1356> TPXベア2 1430790 255272 460.50% 5.01%

<6194> アトラエ 1122800 208960 437.33% -0.46%

<1321> 225投信 1075150 203622.6 428.01% -3.82%

<1329> iS225 119777 23401.4 411.84% -3.79%

<4571> ナノキャリア 4571600 907440 403.79% 2.24%

<1369> DIAM225 42747 8506.8 402.50% -3.74%

<1358> 上場2倍 70301 15791 345.20% -7.44%

<2563> iS500米H 105971 26448.2 300.67% -1.82%

<2040> NYダウブル 20220 5062.4 299.42% -3.13%

<6768> タムラ製 34214800 8641240 295.95% 8.79%

<2568> 上場NSQ 169940 43468 290.95% -1.56%

<1368> TPXDベア 267776 68755.4 289.46% 5.01%

<1308> 上場TPX 1092700 291420 274.96% -2.43%

<2621> IS米国債20年ヘッジ 246824 66122.6 273.28% 2.4%

<7578> ニチリョク 290400 78240 271.17% -6.05%

<6618> 大泉製 952500 261000 264.94% 0.98%

<1365> 225ダブル 127794 35067.4 264.42% -7.38%

<6306> 日工 288800 80340 259.47% -2.88%

<1547> 上場米国 110760 31744 248.92% -1.98%

<1305> ETFTPX 457350 133776 241.88% -2.42%

<1457> TPXベア 44603 13053.4 241.70% 2.43%

<4425> Kudan 337400 99280 239.85% 1.63%

<7921> TAKARAC 80000 23700 237.55% -1.87%

<1306>* TOPIX投 4047470 1207244 235.27% -2.4%

<1330> 上場225 160310 49178 225.98% -3.81%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》