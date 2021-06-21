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出来高変化率ランキング（14時台）～TOPIX投などがランクイン

2021年6月21日 15:47

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記事提供元：フィスコ


*15:47JST 出来高変化率ランキング（14時台）～TOPIX投などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [6月21日　14:27　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<2468> フュートレック　　 　2811900 　26400　 10551.14% 6.58%
<1482> iシェアーズ　　　 　1451940 　33913　 4181.37% 0.98%
<1487> 上米債HE　　　　 　72803 　4499　 1518.20% 0.93%
<1346> MXS225　　　 　159548 　24642.6　 547.45% -3.69%
<1320> ETF225　　　 　280577 　45181.8　 521.00% -3.67%
<1356> TPXベア2　　　 　1430790 　255272　 460.50% 5.01%
<6194> アトラエ　　　　　 　1122800 　208960　 437.33% -0.46%
<1321> 225投信　　　　 　1075150 　203622.6　 428.01% -3.82%
<1329> iS225　　　　 　119777 　23401.4　 411.84% -3.79%
<4571> ナノキャリア　　　 　4571600 　907440　 403.79% 2.24%
<1369> DIAM225　　 　42747 　8506.8　 402.50% -3.74%
<1358> 上場2倍　　　　　 　70301 　15791　 345.20% -7.44%
<2563> iS500米H　　 　105971 　26448.2　 300.67% -1.82%
<2040> NYダウブル　　　 　20220 　5062.4　 299.42% -3.13%
<6768> タムラ製　　　　　 　34214800 　8641240　 295.95% 8.79%
<2568> 上場NSQ　　　　 　169940 　43468　 290.95% -1.56%
<1368> TPXDベア　　　 　267776 　68755.4　 289.46% 5.01%
<1308> 上場TPX　　　　 　1092700 　291420　 274.96% -2.43%
<2621> IS米国債20年ヘッジ 　246824 　66122.6　 273.28% 2.4%
<7578> ニチリョク　　　　 　290400 　78240　 271.17% -6.05%
<6618> 大泉製　　　　　　 　952500 　261000　 264.94% 0.98%
<1365> 225ダブル　　　 　127794 　35067.4　 264.42% -7.38%
<6306> 日工　　　　　　　 　288800 　80340　 259.47% -2.88%
<1547> 上場米国　　　　　 　110760 　31744　 248.92% -1.98%
<1305> ETFTPX　　　 　457350 　133776　 241.88% -2.42%
<1457> TPXベア　　　　 　44603 　13053.4　 241.70% 2.43%
<4425> Kudan　　　　 　337400 　99280　 239.85% 1.63%
<7921> TAKARAC　　 　80000 　23700　 237.55% -1.87%
<1306>* TOPIX投　　　 　4047470 　1207244　 235.27% -2.4%
<1330> 上場225　　　　 　160310 　49178　 225.98% -3.81%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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