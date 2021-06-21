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千代田化工建設 大幅反発、グリーン水素製造プラントを共同開発へ
記事提供元：フィスコ
*13:05JST 千代田化工建設---大幅反発、グリーン水素製造プラントを共同開発へ
千代田化工建設<6366>は大幅反発。製造過程でCO2を出さない「グリーン水素」の製造プラントをENEOSと共同開発すると報じられている。電気分解に関する独自技術を使って設備投資を抑え、水素価格を1kg当たり330円と、現在の3分の1程度にすることを目指すもよう。世界的な環境意識の高まりから、水素製造プラントの需要は今後も拡大していくとみられ、業容拡大の牽引役へと期待する動きも先行へ。《YN》
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