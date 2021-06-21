

*08:25JST 6/21

[強弱材料]

強気材料

・1ドル110円10-20銭

・米原油先物は上昇（71.29、+0.51）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・日銀は金融緩和を長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28964.08、-54.25）

・NYダウは下落（33290.08、-533.37）

・ナスダック総合指数は下落（14030.38、-130.97）

・シカゴ日経225先物は下落（28515、大阪比-415）

・SOX指数は下落（3152.81、-78.90）

・VIX指数は上昇（20.70、+2.95）

・米国の早期利上げ懸念

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・コンビニエンスストア売上高（5月）

・東京など7都道府県にまん延等防止重点措置の適用開始

・十倉経団連会長の記者会見

・野村HDが株主総会

・中国最優遇貸出金利（6月）

・豪小売売上高（5月）

・米ニューヨーク連銀総裁が講演

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会に出席《ST》