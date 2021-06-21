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6/21の強弱材料
記事提供元：フィスコ
*08:25JST 6/21
[強弱材料]
強気材料
・1ドル110円10-20銭
・米原油先物は上昇（71.29、+0.51）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・日銀は金融緩和を長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・日経平均は下落（28964.08、-54.25）
・NYダウは下落（33290.08、-533.37）
・ナスダック総合指数は下落（14030.38、-130.97）
・シカゴ日経225先物は下落（28515、大阪比-415）
・SOX指数は下落（3152.81、-78.90）
・VIX指数は上昇（20.70、+2.95）
・米国の早期利上げ懸念
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・コンビニエンスストア売上高（5月）
・東京など7都道府県にまん延等防止重点措置の適用開始
・十倉経団連会長の記者会見
・野村HDが株主総会
・中国最優遇貸出金利（6月）
・豪小売売上高（5月）
・米ニューヨーク連銀総裁が講演
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が欧州議会に出席《ST》
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