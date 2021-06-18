関連記事
記事提供元：フィスコ
*11:07JST エーザイ---大幅続伸、プリストル・マイヤーズと抗体薬物複合体の独占的提携契約
エーザイ<4523>は大幅続伸。ブリストル マイヤーズ スクイブと、抗体薬物複合体MORAb-202の共同開発・共同商業化に関するグローバルな独占的戦略的提携契約を締結したと発表している。早ければ2022年にも承認申請をめざした臨床試験に移行する予定。契約締結時に一時金6.5億ドルを受け取るほか、開発、薬事および販売マイルストンの達成で最大24.5億ドルを受け取る。なお、JPモルガン証券の投資判断格上げなども観測されているもよう。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 出来高変化率ランキング（10時台）～大和Jリート、三陽商などがランクイン 6/18 10:51
- バイタルＫＳＫ 大幅反発、自社株買いの実施発表でリバウンド期待 6/18 10:51
- 【IPO】Enjin<7370> 初値は2150円（公開価格1380円） 6/18 10:40
- ファンコミ 大幅反発、高水準の自社株買い実施発表を好感 6/18 10:33
- メック 大幅続伸、PKG増産が追い風として国内証券で投資判断格上げ 6/18 10:09
広告
広告
広告