

*22:00JST 【市場反応】米5月住宅着工件数が予想下回り、ドル売り

米商務省が発表した5月住宅着工件数は前月比＋3.6％の157.2万戸となった。予想163.0万戸は下回った。5月住宅建設許可件数は前月比−3％の168.1万戸と、4月173.3万戸から予想以上に減少した。

同時刻に労働省が発表した5月輸入物価指数は前月比＋1.1％となった。伸びは4月+0.8％から拡大。

予想を下回った住宅着工件数を受けて米国債相場は堅調に推移。10年債利回りは1.48％まで低下後も1.5％割れで推移した。

ドル・円は109円95銭から109円81銭まで下落。ユーロ・ドルは1.2115ドルから1.2128ドルまで上昇した。

【経済指標】

・米・5月住宅着工件数：157.2万戸（予想：163.0万戸、4月：151.7万戸←156.9万戸）

・米・5月住宅建設許可件数：168.1万戸（予想：173.0万戸、4月：173.3万戸）

・米・5月輸入物価指数：前月比＋1.1％（予想：+0.8％、4月：+0.8％←+0.7％）《KY》