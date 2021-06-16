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*17:29JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円77銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年9月限
寄付151円77銭 高値151円78銭 安値151円71銭 引け151円77銭
売買高総計18073枚
2年 425回 -0.125％
5年 147回 -0.110％
10年 362回 0.045％
20年 176回 0.435％
債券先物9月限は、151円77銭で取引を開始。夜間取引での軟調地合を引き継いだほか、米国の連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表やパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の会見を前に買い控えがみられたことから、151円78銭から151円71銭まで下げた。その後、買い戻されて引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.16％、10年債は1.49％、30年債は2.19％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.24％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.54％、NZ10年債は1.63％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30 米・5月住宅着工件数（予想：163.0万戸、4月：156.9万戸）
・21:30 米・5月住宅建設許可件数（予想：173.0万戸、4月：173.3万戸）
・21:30 米・5月輸入物価指数（前月比予想：+0.8％、4月：+0.7％）
・21:30 カナダ・5月消費者物価指数（前年比予想：+3.5％、4月：+3.4％）
・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）
・03:30 パウエル米FRB議長会見
・米ロ首脳会談《KK》
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