

*17:29JST 16日の日本国債市場概況：債券先物は151円77銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2021年9月限

寄付151円77銭 高値151円78銭 安値151円71銭 引け151円77銭

売買高総計18073枚

2年 425回 -0.125％

5年 147回 -0.110％

10年 362回 0.045％

20年 176回 0.435％

債券先物9月限は、151円77銭で取引を開始。夜間取引での軟調地合を引き継いだほか、米国の連邦公開市場委員会(FOMC)の声明発表やパウエル連邦準備制度理事会(FRB)議長の会見を前に買い控えがみられたことから、151円78銭から151円71銭まで下げた。その後、買い戻されて引けた。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞

2年債は0.16％、10年債は1.49％、30年債は2.19％近辺で推移。

債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.24％、英国債は0.75％、オーストラリア10年債は1.54％、NZ10年債は1.63％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・21:30 米・5月住宅着工件数（予想：163.0万戸、4月：156.9万戸）

・21:30 米・5月住宅建設許可件数（予想：173.0万戸、4月：173.3万戸）

・21:30 米・5月輸入物価指数（前月比予想：+0.8％、4月：+0.7％）

・21:30 カナダ・5月消費者物価指数（前年比予想：+3.5％、4月：+3.4％）

・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）

・03:30 パウエル米FRB議長会見

・米ロ首脳会談《KK》