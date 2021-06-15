

*08:14JST 6/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29161.80、+213.07）

・ナスダック総合指数は上昇（14174.14、+104.72）

・シカゴ日経225先物は上昇（29235、大阪比+95）

・1ドル110円00-10銭

・SOX指数は上昇（3255.34、+45.28）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・NYダウは下落（34393.75、-85.85）

・VIX指数は上昇（16.39、+0.74）

・米原油先物は下落（70.88、-0.03）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・第3次産業活動指数（4月）

・桜田経済同友会代表幹事の記者会見

・独CPI（5月）

・英失業率（5月）

・ユーロ圏貿易収支（4月）

・印貿易収支（5月）

・米生産者物価指数（5月）

・米小売売上高（5月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）

・レッドブック米週間小売売上高（先週）

・米鉱工業生産指数（5月）

・米設備稼働率（5月）

・米NAHB住宅市場指数（6月）

・米企業在庫（4月）

・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（4月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）（16日まで）

・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

・米欧州連合（EU）首脳会議

・米オラクルが決算発表《ST》