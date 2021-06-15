マーケット RSS

 

6/15の強弱材料

2021年6月15日 08:14

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:14JST 6/15
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29161.80、+213.07）
・ナスダック総合指数は上昇（14174.14、+104.72）
・シカゴ日経225先物は上昇（29235、大阪比+95）
・1ドル110円00-10銭
・SOX指数は上昇（3255.34、+45.28）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・NYダウは下落（34393.75、-85.85）
・VIX指数は上昇（16.39、+0.74）
・米原油先物は下落（70.88、-0.03）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・第3次産業活動指数（4月）
・桜田経済同友会代表幹事の記者会見
・独CPI（5月）
・英失業率（5月）
・ユーロ圏貿易収支（4月）
・印貿易収支（5月）
・米生産者物価指数（5月）
・米小売売上高（5月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米鉱工業生産指数（5月）
・米設備稼働率（5月）
・米NAHB住宅市場指数（6月）
・米企業在庫（4月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（16日まで）
・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
・米欧州連合（EU）首脳会議
・米オラクルが決算発表《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 日産自は15日の新車発表予告や「スカイライン」開発中止報道など材料視され値上がり
  2. マスク氏、ビットコイン決済再開について言及【フィスコ・ビットコインニュース】
  3. ビットコイン、海外の売りポジションは大幅増加【フィスコ・ビットコインニュース】
  4. 【注目のインカムゲイン・キャピタルゲイン両立株】ノーリツは最高純益更新と配当権利取り妙味
  5. 【特集】「木材・林業関連株」に注目！はずせない森林管理法・バイオマス発電関連株
  1. 諸刃の剣を振りかざすアメリカとIT巨人GAFAM+Nとの戦い (1)
  2. 日産自は15日の新車発表予告や「スカイライン」開発中止報道など材料視され値上がり
  3. エルサルバドルがビットコインを法定通貨に採用　その影響は?
  4. NY原油：続伸、IEAの需要増予測で一時71ドル台
  5. 【話題株】コーナン商事が急伸、旧・村上ファンド系とされる投資会社が株式保有とされ思惑広がる
  1. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　前編
  2. ビットコインが激しく乱高下、取引価格の妥当性を測る尺度はあるのか?
  3. 日銀・黒田総裁の白旗と残された負の遺産　後編
  4. ビットコイン急落で株式市場も調整相場入りか?
  5. ビットコインの台頭と株式・ゴールドの三つ巴　ビットコイン暴落の先にあるものは　前編

広告

写真で見るニュース

  • 新型NX（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 新型ランドクルーザー（300系）（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • (c) 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.
  • (c) 2021　『ドライブ・マイ・カー』製作委員会
  • タント特別仕様車 楽天イーグルス エディション ⓒRakuten Eagles
  • Photo：スカイライン打倒を果たした「第6回富士TT」で激走する加茂・増田組サバンナ（マツダレース委員会アーカイブ）
  • © 2021 Universal Pictures
  • レクサスの特別仕様車3種と松山英樹選手（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望6月14日　米5月CPIはインフレ加速懸念の後退で、次のFOMC待ち　米下院での巨大IT企業規制法案提出の動向に注目

有明海に生息するノリを対象に行った全ゲノム解析で、養殖ノリは遺伝的類似度が高いとする佐賀大の研究成果（佐賀大学の発表資料より）

有明海の養殖ノリは遺伝的類似度が高い　全ゲノム解析で解明　佐賀大

コロナ関連の破たん1546件に　正常化までは遠く　東京商工リサーチ

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体