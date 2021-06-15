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記事提供元：フィスコ
*08:14JST 6/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29161.80、+213.07）
・ナスダック総合指数は上昇（14174.14、+104.72）
・シカゴ日経225先物は上昇（29235、大阪比+95）
・1ドル110円00-10銭
・SOX指数は上昇（3255.34、+45.28）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・NYダウは下落（34393.75、-85.85）
・VIX指数は上昇（16.39、+0.74）
・米原油先物は下落（70.88、-0.03）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ
留意事項
・第3次産業活動指数（4月）
・桜田経済同友会代表幹事の記者会見
・独CPI（5月）
・英失業率（5月）
・ユーロ圏貿易収支（4月）
・印貿易収支（5月）
・米生産者物価指数（5月）
・米小売売上高（5月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（6月）
・レッドブック米週間小売売上高（先週）
・米鉱工業生産指数（5月）
・米設備稼働率（5月）
・米NAHB住宅市場指数（6月）
・米企業在庫（4月）
・米対米証券投資収支（ネット長期TICフロー）（4月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）（16日まで）
・英ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
・米欧州連合（EU）首脳会議
・米オラクルが決算発表《ST》
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