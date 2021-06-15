

*07:31JST NY原油：伸び悩みで70.88ドル、71ドル台で利食い売りが増える

NY原油先物7月限は伸び悩み（NYMEX原油7月限終値：70.88 ↓0.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物7月限は、前営業日比-0.03ドルの70.88ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは70.65ドル-71.78ドル。世界の石油需要回復への期待は残されており、ニューヨーク市場の序盤にかけて71.78ドルまで買われた。ただ、米長期金利の上昇を意識して利益確定を狙った売りが増えた。《FA》