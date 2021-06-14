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TENDREがメジャー1stアルバムを21年9月にリリース、6月には新曲「PARADISE」配信

2021年6月14日 08:43

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記事提供元：ファッションプレス

　TENDRE(テンダー)のメジャー1stアルバムが、2021年9月にリリースされる。

■TENDRE、メジャーデビュー後初となるアルバムをリリース

　TENDREは、ソングライティング・アレンジに加え、ベース、ギター、鍵盤、サックス、トランペットなど数々の楽器を自ら奏でるマルチプレイヤー・河原太朗によるソロ・プロジェクト。4月に配信リリースした「PIECE」でメジャーデビューを果たし、話題を呼んだ。

　そんなTENDREがメジャー1stアルバムをリリース。本アルバムのリリースは、6月9日(水)に東京・USEN スタジオ コースで開催したTENDREのワンマンツアーライブ「PIECE」にて発表され、タイトルや収録曲などの内容は未発表となっている。

■6月には新曲「PARADISE」がリリース

　なお、アルバムの詳細発表＆リリースに先駆け、6月10日(木)には新曲「PARADISE」が配信リリース。こちらも併せてチェックしてみて。

【詳細】
TENDRE メジャー1stアルバム
リリース時期：2021年9月

■TENDRE 配信シングル「PARADISE」

リリース日：6月10日(木)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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