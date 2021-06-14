

*08:18JST 6/14

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（34479.60、+13.36）

・ナスダック総合指数は上昇（14069.42、+49.09）

・シカゴ日経225先物は上昇（29000、大阪比+120）

・1ドル109円60-70銭

・SOX指数は上昇（3210.06、+13.85）

・VIX指数は低下（15.65、-0.45）

・米原油先物は上昇（70.91、+0.62）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・日経平均は下落（28948.73、-9.83）

・コロナ変異種の相次ぐ出現

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項

・日銀営業毎旬報告（6月10日現在）

・鉱工業生産指数確報値（4月）

・氷見野金融庁長官の講演「コロナ後の経済と金融」

・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）

・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演

・ベルギー北大西洋条約機構（NATO）首脳会議

・中国本土、香港、台湾、オーストラリアは休場《ST》