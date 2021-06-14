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6/14の強弱材料

2021年6月14日 08:18

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記事提供元：フィスコ


*08:18JST 6/14
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（34479.60、+13.36）
・ナスダック総合指数は上昇（14069.42、+49.09）
・シカゴ日経225先物は上昇（29000、大阪比+120）
・1ドル109円60-70銭
・SOX指数は上昇（3210.06、+13.85）
・VIX指数は低下（15.65、-0.45）
・米原油先物は上昇（70.91、+0.62）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（28948.73、-9.83）
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・日銀営業毎旬報告（6月10日現在）
・鉱工業生産指数確報値（4月）
・氷見野金融庁長官の講演「コロナ後の経済と金融」
・ユーロ圏鉱工業生産指数（4月）
・ベイリーイングランド銀行（英中央銀行）総裁が講演
・ベルギー北大西洋条約機構（NATO）首脳会議
・中国本土、香港、台湾、オーストラリアは休場《ST》

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