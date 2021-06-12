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記事提供元：フィスコ
*07:29JST NY金：反落、ドル高を嫌気した売りが入る
COMEX金8月限終値：1879.60 ↓16.80
11日のNY金先物8月限は反落。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比-16.80ドルの1879.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1876.10ドル-1906.20ドル。アジア市場で1906.20ドルまで買われたが、米長期金利の反発やドル高を嫌気して金先物の上値は重くなり、一時1876.10ドルまで反落した。《MK》
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