

*07:28JST NY金：小幅高で1896.40ドル、米長期金利低下を意識した買いが入る

NY金先物8月限は小幅高（COMEX金8月限終値：1896.40 ↑0.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比+0.90ドルの1896.40ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは1871.80ドル-1902.70ドル。ニューヨーク市場の序盤にかけて1871.80ドルまで下げたが、米長期金利の低下を意識した買いが入ったことで反転。ドルが多少伸び悩んだことも影響し、金先物はやや強含みとなり、通常取引終了後の時間外取引で1900ドル台を回復した。《FA》