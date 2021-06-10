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8/10の強弱材料

2021年6月10日 08:25

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記事提供元：フィスコ


*08:25JST 8/10
[強弱材料]

強気材料
・1ドル109円50-60銭
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・日経平均は下落（28860.80、-102.76）
・NYダウは下落（34447.14、-152.68）
・ナスダック総合指数は下落（13911.75、-13.16）
・シカゴ日経225先物は下落（28825、大阪日中比-15）
・SOX指数は下落（3158.48、-12.74）
・VIX指数は上昇（17.89、+0.82）
・米原油先物は下落（69.96、-0.09）
・コロナ変異種の相次ぐ出現
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の遅れ

留意事項
・6月限先物オプション最終売買日
・国内企業物価指数（5月）
・対外対内証券投資（先週）
・東京オフィス空室率（5月）
・ワンダープラネットとテンダが新規上場
・菅首相が主要7カ国（G7）首脳会議で英国へ
・欧州中央銀行（ECB）が定例理事会
・ラガルドECB総裁が記者会見
・バイデン米大統領とジョンソン英首相が会談
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米消費者物価コア指数（5月）
・米財政収支（5月）
・石油輸出国機構（OPEC）月報《ST》

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