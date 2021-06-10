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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、米新規失業保険申請件数、米消費者物価コア指数など
＜国内＞
08:50 国内企業物価指数(5月) 4.5％ 3.6％
08:50 対外・対内証券投資(先週)
13:00 東京オフィス空室率(5月) 5.65
ワンダープラネットが東証マザーズに新規上場(公開価格:2560円)
テンダが東証ジャスダックに新規上場(公開価格:3250円)
＜海外＞
20:45 欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見 0％ 0％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 38.5万件
21:30 米・消費者物価コア指数(5月) 3.4％ 3.0％
27:00 米・財政収支(5月) -2256億ドル
石油輸出国機構(OPEC)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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