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出来高変化率ランキング（10時台）～山大、エスクリなどがランクイン

2021年6月9日 10:55

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記事提供元：フィスコ


*10:55JST 出来高変化率ランキング（10時台）～山大、エスクリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[6月9日　10:42　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4512> ワカモト　　　　　 4306100 　279020　 1443.29% 3.14%
<6391> 加地テック　　　　　155700 　20160　 672.32% 3.64%
<3071> ストリーム　　　　　2646300 　398840　 563.5% -3.7%
<4888> ステラファーマ　　　4037600 　645520　 525.48% 8.58%
<3843> フリービット　　　　427200 　75700　 464.33% 1.21%
<4996> クミアイ化　　　　　538500 　123620　 335.61% 7.22%
<7925> 前澤化　　　　　　　173700 　42280　 310.83% -1.58%
<9262> シルバーライフ　　　177400 　48020　 269.43% -7.73%
<3547> 串カツ田中HD　　　265800 　73220　 263.02% 5.13%
<3252> 日商開発　　　　　　111200 　36840　 201.85% 1.42%
<7713> シグマ光機　　　　　397300 　139460　 184.88% 7.35%
<3397> トリドールHD　　　809000 　295580　 173.7% 4.63%
<2418> ツカダGHD　　　　1034600 　402060　 157.32% 3.59%
<4526> 理ビタミン　　　　　123800 　51040　 142.55% 5.62%
<7426>* 山大　　　　　　　　332500 　138300　 140.42% 18.85%
<2196>* エスクリ　　　　　　725500 　325440　 122.93% 8.66%
<9612> ラックランド　　　　70300 　31800　 121.07% -1.63%
<3053> ペッパー　　　　　　7074400 　3477740　 103.42% 2%
<4767> TOW　　　　　　　222400 　121020　 83.77% 1.44%
<3387> クリレスHD　　　　1176800 　641840　 83.35% 3.05%
<8508> Jトラスト　　　　　1229100 　706500　 73.97% 3.31%
<7353> KIYO　　　　　　34000 　19580　 73.65% 4.76%
<4251> 恵和　　　　　　　　284100 　165360　 71.81% 5.61%
<4331>* T&Gニーズ　　　　808000 　477780　 69.12% 13.16%
<7412> アトム　　　　　　　681700 　409620　 66.42% 2.03%
<4837>* シダックス　　　　　136500 　83160　 64.14% 2.22%
<3091> ブロンコB　　　　　99100 　60820　 62.94% 2.59%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ　13295 　8329.6　 59.61% 0.33%
<4644>* イマジニア　　　　　63400 　40240　 57.55% 3.17%
<4527> ロート　　　　　　　386800 　250880　 54.18% 3.35%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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