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*10:55JST 出来高変化率ランキング（10時台）～山大、エスクリなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [6月9日 10:42 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4512> ワカモト 4306100 279020 1443.29% 3.14%
<6391> 加地テック 155700 20160 672.32% 3.64%
<3071> ストリーム 2646300 398840 563.5% -3.7%
<4888> ステラファーマ 4037600 645520 525.48% 8.58%
<3843> フリービット 427200 75700 464.33% 1.21%
<4996> クミアイ化 538500 123620 335.61% 7.22%
<7925> 前澤化 173700 42280 310.83% -1.58%
<9262> シルバーライフ 177400 48020 269.43% -7.73%
<3547> 串カツ田中HD 265800 73220 263.02% 5.13%
<3252> 日商開発 111200 36840 201.85% 1.42%
<7713> シグマ光機 397300 139460 184.88% 7.35%
<3397> トリドールHD 809000 295580 173.7% 4.63%
<2418> ツカダGHD 1034600 402060 157.32% 3.59%
<4526> 理ビタミン 123800 51040 142.55% 5.62%
<7426>* 山大 332500 138300 140.42% 18.85%
<2196>* エスクリ 725500 325440 122.93% 8.66%
<9612> ラックランド 70300 31800 121.07% -1.63%
<3053> ペッパー 7074400 3477740 103.42% 2%
<4767> TOW 222400 121020 83.77% 1.44%
<3387> クリレスHD 1176800 641840 83.35% 3.05%
<8508> Jトラスト 1229100 706500 73.97% 3.31%
<7353> KIYO 34000 19580 73.65% 4.76%
<4251> 恵和 284100 165360 71.81% 5.61%
<4331>* T&Gニーズ 808000 477780 69.12% 13.16%
<7412> アトム 681700 409620 66.42% 2.03%
<4837>* シダックス 136500 83160 64.14% 2.22%
<3091> ブロンコB 99100 60820 62.94% 2.59%
<2621>* IS米国債20年ヘッジ 13295 8329.6 59.61% 0.33%
<4644>* イマジニア 63400 40240 57.55% 3.17%
<4527> ロート 386800 250880 54.18% 3.35%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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