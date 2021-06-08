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記事提供元：フィスコ
*09:54JST 大真空---大幅続伸、本格的な成長局面到来として国内証券が格上げ
大真空<6962>は大幅続伸。三菱UFJモルガン・スタンレー証券では投資判断を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も2500円から4500円に引き上げている。水晶デバイスの需給が逼迫する中、プロダクトミックス改善、価格条件好転が進展して、本格的な成長局面が到来するとみている。スマホ、民生機器における高付加価値品の需要増加、車載の需要拡大を織り込み、22年3月期営業利益は旧予想比9億円増の36億円を予想。《TY》
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