

*08:36JST 5/27

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28642.19、+88.21）

・NYダウは上昇（34323.05、+10.59）

・ナスダック総合指数は上昇（13738.00、+80.82）

・シカゴ日経225先物は上昇（28610、大阪比+20）

・1ドル109円10-20銭

・SOX指数は上昇（3140.98、+6.31）

・VIX指数は低下（17.36、-1.48）

・米原油先物は上昇（66.21、+0.14）

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・5月権利付き売買最終日

・中国工業企業利益（4月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米耐久財受注（4月）

・米国内総生産（GDP）改定値（1-3月）

・米中古住宅販売成約指数（4月）

・米大手米銀EOが下院金融委公聴会で証言

・国連人権理事会特別会合《ST》