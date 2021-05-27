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5/27の強弱材料

2021年5月27日 08:36

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記事提供元：フィスコ


*08:36JST 5/27
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28642.19、+88.21）
・NYダウは上昇（34323.05、+10.59）
・ナスダック総合指数は上昇（13738.00、+80.82）
・シカゴ日経225先物は上昇（28610、大阪比+20）
・1ドル109円10-20銭
・SOX指数は上昇（3140.98、+6.31）
・VIX指数は低下（17.36、-1.48）
・米原油先物は上昇（66.21、+0.14）
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・5月権利付き売買最終日
・中国工業企業利益（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米耐久財受注（4月）
・米国内総生産（GDP）改定値（1-3月）
・米中古住宅販売成約指数（4月）
・米大手米銀EOが下院金融委公聴会で証言
・国連人権理事会特別会合《ST》

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