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26日の日本国債市場概況：債券先物は151円52銭で取引終了

2021年5月26日 15:29

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記事提供元：フィスコ


*15:29JST 26日の日本国債市場概況：債券先物は151円52銭で取引終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円56銭 高値151円59銭 安値151円51銭 引け151円52銭
売買高総計19809枚

2年 424回 -0.130％
5年 147回 -0.105％
10年 362回 0.070％
20年 176回 0.440％

26日の債券先物6月限は、伸び悩み。151円56銭で取引を開始し、151円59銭まで
買われた後、151円51銭まで下げており、151円52銭で取引を終えた。現物債の
取引では、5年債の気配が相対的にややしっかりとなった。

＜米国債概況＞
2年債は0.15％、10年債は1.57％、30年債は2.26％近辺で推移。
債券利回りは、伸び悩み。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.18％、英国債は0.78％、オーストラリア10年債は1.67％、NZ10年債は
1.86％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]

＜海外＞
・23:00　クオールズ米FRB副議長オンライン講演（保険規制関連）
・02:00　米財務省・5年債入札
・04:00　クオールズ米FRB副議長オンライン討論会参加（経済見通し）

（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間）《MK》

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