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CAICA　第三者割当による第2回新株予約権の大量行使

2021年5月26日 14:58

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記事提供元：フィスコ


*14:58JST CAICA---第三者割当による第2回新株予約権の大量行使
CAICA<2315>は25日、2021年5月7日に発行した行使価額修正条項付新株予約権の大量行使についての詳細を発表。

前回開示後からの交付株式数は1,550,000株、前回開示後からの行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率は、15,500個(15.5％)、前回開示時点における未行使の新株予約権の数は74,890個、現時点における未行使の新株予約権の数は59,390個。
前回開示後からの行使状況は、行使日5月21日640,000株、行使価額は207.90円、行使された新株予約権の数は6,400個、行使日5月25日910,000株、行使価額は204.30円、行使された新株予約権の数は9,100個となっている。《ST》

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