

*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリートなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月26日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4556> カイノス 4846900 253340 1813.20% 22.76%

<2517> MXSJリートコア 1001450 128962 676.55% 0.25%

<2345> クシム 610000 88020 593.02% 2.99%

<7859> アルメディオ 33224400 4956720 570.29% 27.45%

<4471> 三洋化 201300 31140 546.44% 3.9%

<2521> 上場米HE 2099320 394254 432.48% -0.14%

<3540> Ciメディカル 142200 27380 419.36% -10.5%

<2152> 幼児活動 1815200 360640 403.33% 12.31%

<4174> J−アピリッツ 60500 12280 392.67% 5.22%

<4194> M−ビジョナル 207200 46280 347.71% 6.44%

<7315> IJTT 733500 177340 313.61% 4.71%

<7363> M−ベビーカレンダー 994400 246580 303.28% 18.67%

<2569> 上場NSQA 536880 133994 300.67% 0.24%

<3990> UUUM 357000 89460 299.06% 7.24%

<6538> キャリアIND 507100 128380 295.00% 9.35%

<8892> 日本エスコン 544900 149880 263.56% 2.31%

<3196> ホットランド 110800 30620 261.85% 2.71%

<9057> 遠州トラック 91600 25860 254.22% 1.44%

<4215> タキロンCI 499100 142620 249.95% -2.9%

<2634> NFS&P500ヘッジ有 28160 8264 240.76% -0.19%

<8613> 丸三証 571300 169300 237.45% 2.27%

<7806> MTG 543300 165440 228.40% 6.54%

<1789> ETSHD 428500 132860 222.52% 1.76%

<4689> ZHD 44251200 14627220 202.53% 3.7%

<7725> インターアク 254300 84960 199.32% 5.4%

<7238> 曙ブレーキ 5501400 1841460 198.75% -3.37%

<1595>* NZAMJリート 11220 4040 177.72% 0.33%

<1941> 中電工 130600 47560 174.60% 1.61%

<9286> エネクスインフ 3595 1313.4 173.72% -0.11%

<6962> 大真空 227900 83540 172.80% 7.72%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》