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出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリートなどがランクイン

2021年5月26日 14:51

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記事提供元：フィスコ


*14:51JST 出来高変化率ランキング（14時台）～NZAMJリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [5月26日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<4556> カイノス　　　　　 　4846900 　253340　 1813.20% 22.76%
<2517> MXSJリートコア 　1001450 　128962　 676.55% 0.25%
<2345> クシム　　　　　　 　610000 　88020　 593.02% 2.99%
<7859> アルメディオ　　　 　33224400 　4956720　 570.29% 27.45%
<4471> 三洋化　　　　　　 　201300 　31140　 546.44% 3.9%
<2521> 上場米HE　　　　 　2099320 　394254　 432.48% -0.14%
<3540> Ciメディカル　　 　142200 　27380　 419.36% -10.5%
<2152> 幼児活動　　　　　 　1815200 　360640　 403.33% 12.31%
<4174> J−アピリッツ　　 　60500 　12280　 392.67% 5.22%
<4194> M−ビジョナル　　 　207200 　46280　 347.71% 6.44%
<7315> IJTT　　　　　 　733500 　177340　 313.61% 4.71%
<7363> M−ベビーカレンダー 　994400 　246580　 303.28% 18.67%
<2569> 上場NSQA　　　 　536880 　133994　 300.67% 0.24%
<3990> UUUM　　　　　 　357000 　89460　 299.06% 7.24%
<6538> キャリアIND　　 　507100 　128380　 295.00% 9.35%
<8892> 日本エスコン　　　 　544900 　149880　 263.56% 2.31%
<3196> ホットランド　　　 　110800 　30620　 261.85% 2.71%
<9057> 遠州トラック　　　 　91600 　25860　 254.22% 1.44%
<4215> タキロンCI　　　 　499100 　142620　 249.95% -2.9%
<2634> NFS&P500ヘッジ有 　28160 　8264　 240.76% -0.19%
<8613> 丸三証　　　　　　 　571300 　169300　 237.45% 2.27%
<7806> MTG　　　　　　 　543300 　165440　 228.40% 6.54%
<1789> ETSHD　　　　 　428500 　132860　 222.52% 1.76%
<4689> ZHD　　　　　　 　44251200 　14627220　 202.53% 3.7%
<7725> インターアク　　　 　254300 　84960　 199.32% 5.4%
<7238> 曙ブレーキ　　　　 　5501400 　1841460　 198.75% -3.37%
<1595>* NZAMJリート　 　11220 　4040　 177.72% 0.33%
<1941> 中電工　　　　　　 　130600 　47560　 174.60% 1.61%
<9286> エネクスインフ　　 　3595 　1313.4　 173.72% -0.11%
<6962> 大真空　　　　　　 　227900 　83540　 172.80% 7.72%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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