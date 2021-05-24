

*08:18JST 5/24

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28317.83、+219.58）

・NYダウは上昇（34207.84、+123.69）

・シカゴ日経225先物は上昇（28380、大阪比+30）

・1ドル108円90-00銭

・VIX指数は低下（20.15、-0.52）

・米原油先物は上昇（63.58、+1.64）

・米長期金利は低下

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

・株価急落時の日銀ETF買い

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13470.99、-64.75）

・SOX指数は下落（3052.10、-14.01）

・コロナ変異種拡大による経済停滞

・中国と西側諸国の対立

・国内ワクチン接種の大幅な遅れ

留意事項

・日銀営業毎旬報告（5月20日現在）

・国債買いオペ

・全国百貨店売上高（4月）

・東京地区百貨店売上高（4月）

・黒田日銀総裁が2021年国際コンファランスであいさつ

・東京、大阪で新型コロナワクチンの大規模接種センター開設

・欧州連合（EU）臨時首脳会議（25日まで）

・世界保健機関（WHO）第74回世界保健総会開催（6月1日まで）

・ドイツ、スイスは休場《ST》