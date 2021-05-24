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記事提供元：フィスコ
*08:18JST 5/24
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（28317.83、+219.58）
・NYダウは上昇（34207.84、+123.69）
・シカゴ日経225先物は上昇（28380、大阪比+30）
・1ドル108円90-00銭
・VIX指数は低下（20.15、-0.52）
・米原油先物は上昇（63.58、+1.64）
・米長期金利は低下
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
・株価急落時の日銀ETF買い
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13470.99、-64.75）
・SOX指数は下落（3052.10、-14.01）
・コロナ変異種拡大による経済停滞
・中国と西側諸国の対立
・国内ワクチン接種の大幅な遅れ
留意事項
・日銀営業毎旬報告（5月20日現在）
・国債買いオペ
・全国百貨店売上高（4月）
・東京地区百貨店売上高（4月）
・黒田日銀総裁が2021年国際コンファランスであいさつ
・東京、大阪で新型コロナワクチンの大規模接種センター開設
・欧州連合（EU）臨時首脳会議（25日まで）
・世界保健機関（WHO）第74回世界保健総会開催（6月1日まで）
・ドイツ、スイスは休場《ST》
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