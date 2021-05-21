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記事提供元：フィスコ
*16:29JST テクノスジャパン---DX協創プラットフォームCBP上に新サービス「注文決済サービス(SaaS)」を提供開始
テクノスジャパン<3666>は19日、「CBP注文決済サービス(SaaS)」の提供を開始したと発表。
CBP注文決済サービスは、取引の一連業務(需給調整、注文、請求等)をSaaS上で取引先と共通データ流通・管理することで、「取引業務の高度化」と「DCM(需要管理)とSCM(供給管理)の高度化」を目指す。《ST》
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