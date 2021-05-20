

*17:50JST 【M&A速報：2021/05/20（2）】三井住友海上火災保険、イスラエルのスタートアップUpstream社に出資

■三井住友海上火災保険、イスラエルの自動車向けサイバーセキュリティ事業会社Upstream社に出資

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_NEW_LINE_【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】

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