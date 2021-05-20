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記事提供元：フィスコ
*03:21JST NY外為：ドル買い強まる、FOMC議事録受け、緩和縮小協議開始への思惑強まる
NY外為市場では金利先高感を受けたドル買いが再燃した。ドル・円は108円57銭の安値から109円24銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.2240ドルから1.2174ドルまで下落した。
米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した4月開催の連邦公開市場委員会（FOMC）議事要旨を受けて、緩和縮小の協議が今後開始されるとの見方が強まり、米国債相場は下落。10年債利回りは1.62％まで低下後、1.68％まで上昇した。《KY》
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